В Фергане задержана группа лиц, жестоко избившая молодого студента-гея (видео)

Сотрудники милиции Ферганской области задержали пятерых, подозреваемых в избиении молодого жителя города Маргилана. 29 сентября в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой запечатлено, как несколько парней избивают молодого человека, обвиняя его в гомосексуализме. Журналистам «Озодлика» удалось выяснить, что запечатленный на видео случай произошел два месяца назад в районе Киргули в городе Фергане.

Узбекская милиция задержала группу лиц, подозреваемых в жестоком избиении молодого человека за то, что он, предположительно, является представителем нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщает интернет-издание Sputnik Узбекистан.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Министерства внутренних дел Республики Узбекистан, было задержано пять человек, подозреваемых в унижении чести и достоинства гражданина, проживающего в Ферганской области, и распространении видео через интернет, – сообщили в пресс-службе МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 103 части 2 («Доведение до самоубийства»), 112 части 1 («Угроза убийством или применением насилия»), 140 части 2 («Оскорбление»), 164 части 2 («Разбой»), 277 части 2 («Хулиганство»). В настоящее время правоохранительные органы устанавливают причастность задержанных лиц к другим преступлениям.

Напомним, что 29 сентября в редакцию «Озодлика» через мессенджер Telegram была отправлена видеозапись, на которой запечатлено, как группа парней, раздев догола молодого человека, жестоко избивает его, а затем, угрожая «зарезать или сжечь его», заставляет сесть на стеклянную бутылку из-под пива.

После группа парней заставляет молодого человека, дрожащего от страха после ударов, оскорблений и унижений, признаться в гомосексуализме.

Позже репортерам «Озодлика» удалось выяснить, что жертвой насилия оказался 24-летний житель города Маргилана, являющийся студентом Ферганского политехнического института.

На видеозаписи парень по имени С. говорит угрожающим убить его парням, что отправлял СМС-сообщение для знакомства по «теме».

Один из напавших на молодого маргиланца называет его «сучьим сыном». «Ты опозорил Маргилан», говорит он своей жертве и наносит удар по его лицу.

Другой из гомофобов бьет дубинкой по плечу молодого человека.

Узбекистан является одним из малочисленных государств вмире, где существует уголовное наказание за гомосексуализм. Согласно статье 120 Уголовного кодекса республики, гомосексуализм наказывается ограничением свободы на срок от одного года до трех лет либо лишением свободы до трех лет.