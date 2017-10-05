ГКНБ Кыргызстана объявил о задержании предполагаемого экстремиста

Спецслужба Кыргызстана сообщает о задержании «члена международной террористической организации», подозреваемого в подготовке к совершению терактов. По данным государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) КР, 23-летний гражданин Кыргызстана в 2012 году предположительно прошел подготовку в лагере боевиков в Сирии и участвовал в боевых действиях против правительственных войск.

«По указанию главарей МТО, А.А. прибыл в Кыргызстан и стал активно готовиться к совершению диверсионно-террористических акций, находясь в так называемом “режиме ожидания”», – говорится в сообщении ГКНБ. Заведено дело по статье «Наёмничество». Задержанный водворен в следственный изолятор ГКНБ. Ведется следствие.

По официальным данным, в боевых действиях на территории Ирака и Сирии находятся сотни граждан Кыргызстана, десятки отбывают тюремные сроки по обвинению в терроризме и экстремизме.