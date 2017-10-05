Король Саудовской Аравии прибыл в Москву

Король Саудовской Аравии Салман прибыл в Москву 4 октября для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Это первый визит в российскую столицу правящего саудовского монарха. Вдоль дороги из московского аэропорта были установлены билборды с приветствиями в адрес 81-летнего короля на русском и арабском языках.

Как ожидается, лидеры двух крупнейших нефтедобывающих государств обсудят вопросы энергетики, в том числе усилия по увеличению цен на сырую нефть, а также противоречия во взглядах на Иран и Сирию. Саудовская Аравия выступает на стороне сирийских повстанцев, поддерживаемых США и воюющих с правительством президента Сирии Башара Асада. Российская армия и иранские ополченцы поддерживают Асада в шестилетнем вооруженном конфликте.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что Москва надеется на то, что визит короля будет способствовать улучшению отношений между странами и позволит продолжить диалог. «Саудовская Аравия занимает важное место в регионе и арабском мире в целом, – сказал Песков. – Безусловно, Россия заинтересована в том, чтобы поддерживать диалог, в том числе и в рамках обсуждения ситуации в регионе Ближнего Востока и в Сирии в частности».

Во время переговоров могут обсуждаться также инвестиционные соглашения, включая проекты относительно сжиженного газа и нефтехимических заводов.