Спецпредставитель США по Украине встретится с советником Кремля

Курт Волкер, специальный представитель США в переговорах по конфликту на востоке Украины, сообщил, что встретится с кремлёвским советником Владиславом Сурковым 7 октября в Белграде. «Встречаюсь с российским коллегой 7 октября в Белграде для обсуждения путей осуществления Минска и восстановления территориальной целостности Украины», – написал в Twitter’e Волкер утром сегодня.

Под термином «Минск» подразумевается подписанное в столице Беларуси в феврале 2015 года соглашение, призывающее стороны конфликта к сдерживанию огня и принятию шагов в направлении прекращении конфликта. Данное соглашение по большей части не реализовано.

С Сурковым, человеком президента России Владимира Путина в вопросах по конфликту на востоке Украины, Волкер встречается во второй раз. Белград в данной встрече является нейтральной площадкой.

Предложения провести встречу в России ранее Волкер отклонил, Суркову въезд в Европейский союз запрещен, согласно санкциям, введенным в ответ на российскую агрессию по отношению к Украине. Переговоры этих двух дипломатов состоялись впервые 21 августа в Минске.