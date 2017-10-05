Граждане Ашхабада сталкиваются с трудностями при оплате пластиковыми картами в автобусах

В некоторых автобусах Ашхабада не работают аппараты для оплаты за проезд с помощью пластиковых карт, что создает неудобства для пассажиров, сообщает корреспондент «Азатлыка» (Туркменской редакции Радио Свобода) в Туркменистане.

Решение о введении новых правил оплаты проезда в столичных автобусах было озвучено правительством страны еще в сентябре текущего года. Вскоре было объявлено о переходе на новый способ оплаты с помощью пластиковых карт с 1 октября.

По словам жительницы Ашхабада 40 летней Соны, с первого дня установки аппаратов для оплаты проезда, пассажиры автобусов сталкиваются с различными проблемами. О неисправности платежных аппаратов в автобусах Ашхабада сообщают и жители и других районов города.

«Когда спрашиваешь у водителей причину, почему не работают платежные аппараты в автобусах, они отвечают, – мы тоже не знаем причину, иногда работает, иногда нет. Эти аппараты установлены недавно и возможно еще что-то надо доделать в них», – отметила 54-летняя жительница Ашхабада Багтыгул.

Платежные карты для проезда в общественном транспорте столицы Туркменистана стоимостью 5 манат продаются в банках, в некоторых отделениях почты и магазинах. Карты бывают трех видов, стандартные, для пенсионеров и студентов.