В Киеве задержали корреспондента российского телеканала НТВ Вячеслава Немышева. Его подозревают в совершении некоего уголовного правонарушения, сообщает «Интерфакс». Правоохранительные органы Украины официально пока не подтвердили эту информацию.

В августе в Киеве была задержана сотрудница Первого канала Анна Курбатова. Ее обвинили в «пропаганде, манипулировании общественно значимой информацией и тенденциозном изложение событий». Курбатову выдворили из Украины и на три года запретили ей въезд в страну.