В Фергане с учащихся колледжа собирали деньги для сирот

С учащихся медицинского колледжа в Фергане собирали деньги для студентов данного учебного заведения, осиротевших или живущих в малообеспеченных семьях. Эту информацию сообщил мобильный репортер «Озодлика» в Фергане, предоставив подтверждающие документы. Однако в областном управлении народного образования заявили, что учащиеся медколледжа собирали деньги для своих друзей по собственному желанию.

В беседе с репортером «Озодлика» учащийся медицинского колледжа №1 в Фергане, попросивший не разглашать его имени, говорит, что руководство учебного заведения поручило им собрать на «добровольно-принудительной основе» деньги для обучающихся в данном учебном заведении 4-х сирот 203 малообеспеченных студентов, что вызвало недовольство других учащихся, которые обучаются на контрактной основе:

– С нас собирают деньги для сирот и малообеспеченных, заявляя, что такое поручение дал директор колледжа. Разве это не является обязанностью государства? Я ведь сам учусь на контракте, откуда мне взять деньги для сирот и малообеспеченных?, – возмущается учащийся ферганского медколледжа.

В распоряжении редакции «Озодлика» имеется документ, подтверждающий сбор денег в ферганском медколледже для осиротевших студентов и учащихся из малообеспеченных семей.

В разговоре с нашим репортером представитель Управления народного образования Ферганской области заявил, что «учащиеся медколледжа собирали деньги для своих друзе-сирот и учащихся из малообеспеченных семей по собственному желанию и никто их к этому не принуждал».

Помимо этого, некоторые учащиеся данного медколледжа сообщили нашему радио, что в последнее время с них собирали деньги не только для сирот и малообеспеченных студентов, но и для покупки металлолома, сбора макулатуры, ремонта учебных классов, а также для преобретения подарков для учителей и найма сборщиков хлопка.

Некоторые учащиеся сообщили, что с них ежемесячно собирают по три тысячи сумов за членство в общество «Баркамол авлод». В распоряжении нашей редакции имеется подтверждающий слова учащихся документ.

Представитель Управления народного образования Ферганской области признал, что с учащихся медколледжа собирали деньги для металлолома и макулатуры. Сборы денег для остальных нужд осуществлялись на добровольной основе, заявил чиновник.

Однако учащиеся медколледжа настаивают, что сборы денежных средств осуществляются на принудительной основе.

– Учащиеся медколледжа в течение десяти дней должны собрать 50 килограммов металлолома или же сдать по 5 тысяч сумов. В противном случае им угрожали отчислением из колледжа, – сообщил «Озодлику» один из учащихся данного колледжа.

В Узбекистане не первый год учеников школ, начиная с первых классов, а также учащихся колледжей и студентов вузов заставляют собирать металлолом, макулатуру или подписываться на правительственные печатные издания.

Обязанность по исполнению постановления Кабинета министров Узбекистана о сборе металлолома полностью легла на плечи учителей, учащихся школ, колледжей и лицеев, а также работников медучреждений.

В последнее время в Узбекистане даже родителей, чьи дети посещают детские сады, обязывают собирать и сдавать металлолом.