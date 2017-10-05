У изобретателя, подозреваемого в убийстве шведской журналистки, нашли видео, где женщинам отрезают головы
На жестком диске, принадлежащем датскому изобретателю Петеру Мадсену, следователи нашли видео, на котором обезглавливают женщин. Кто изображен на видео, BBC News не уточняет.
Мадсен утверждает, что жесткий диск принадлежит кому-то другому, к тому же все работники лаборатории имели к нему доступ.
Мадсен обвиняется в убийстве 30-летней шведской журналистки Ким Валль, которую в последний раз видели живой 10 августа на борту сконструированной им подводной лодки «Наутилус». Ее журналистки – без головы, рук и ног – нашли в море вблизи Копенгагена спустя 12 дней.
46-летний изобретатель и бизнесмен Мадсен, известный тем, что построил три подводные лодки, пригласил Валль совершить прогулку на «Наутилусе». Это последний из его проектов – 18-метровая мини-субмарина является крупнейшей в мире частной подлодкой. Валль как раз писала статью об изобретателе.
10 августа в 7 часов вечера они покинули бухту Копенгагена на борту подлодки.
Тогда Ким Валль в последний раз видели живой.
Согласно первоначальному плану, «Наутилус» должен был вернуться обратно в порт 10 августа вечером, но подлодка пропала. В ночь с 10 на 11 августа бойфренд Валль обратился в службу спасения, потому что Ким не вернулась домой. На радиозапросы «Наутилус» не ответил, утром начали поисковую операцию. Около 10.30 с борта «Наутилуса» все же поступил ответ – это был сигнал бедствия, Мадсен сообщал о технических неполадках.
Когда спасатели обнаружили лодку в бухте Кёге в 50 километрах от Копенгагена, она тонула. Участник поисковой операции Кристиан Исбак, рассказал, что видел Мадсена в рубке, потом из лодки будто вышел воздух и она начала уходить под воду, а Мадсен вплавь отправился к берегу.
«Наутилус» затонул из-за проблем с балластной цистерной», – сказал тогда изобретатель журналистам. На вопросы полиции и спасателей о судьбе Валль, Мадсен ответил, что высадил ее на берег накануне вечером, через три часа после прогулки.
21 августа полиция Копенгагена обнаружила на датском острове Амагер тело женщины. Без рук, ног и головы. Тело было специально утяжелено металлическими предметами, по всей видимости, чтобы оно быстрее ушло под воду. Труп заметил у берега местный житель. Тело отправили на экспертизу и 23 августа полиция подтвердила: по результатам ДНК-анализа, найденное тело принадлежит Ким Валль.
В начале сентября Мадсен изменил свои показания. Он сообщил, что Ким Валль погибла от удара 70-килограммового люка подводной лодки, и что это был несчастный случай, мол, лодку качнуло от волну проплывавшего мимо судна.
Мадсен от страха, по его словам, решил избавиться от тела журналистки и столкнул погибшую в воду, а затем затопил и подводную лодку.
О том, почему тело было обезглавлено, он ничего не сообщил.
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