При крушении военного самолета в Конго погибли граждане Узбекистана

Военный самолет потерпел крушение в минувшую субботу в одном из районов Киншасы в Республике Конго, среди погибших есть граждане Узбекистана.

Всего на борту находилось 10 человек, среди жертв крушения военного самолета были трое россиян, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, а также граждане Украины, пишет РИА Новости.

«Помимо граждан Украины и Узбекистана было трое россиян: второй пилот, бортинженер и штурман. Они работали в ДРК по частным контрактам», – сказала она на еженедельном брифинге.

По словам Захаровой, «в ближайшее время конголезские власти проведут необходимые мероприятия по идентификации останков погибших и последующей отправке на родину». Она также выразила соболезнования близким погибших россиян.

В Демократической Республике Конго сохраняется нестабильная обстановка. В стране размещен один из крупнейших контингентов миротворцев ООН.