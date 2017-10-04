Атамбаев прокомментировал заявление «одного из кандидатов в президенты»

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в преддверии президентских выборов в Кыргызстане предостерег избирателей от следования «ложной информации». В распространенном сегодня официальной прессой заявлении Атамбаев, срок полномочий которого истекает 1 декабря, говорит также, что, будучи действующим президентом, считает своим долгом «обеспечить условия для свободного волеизъявления граждан и оградить их от какого-либо давления со стороны».

«Учитывая важность президентских выборов и степень влияния их итогов на судьбу страны, манипулирование общественным мнением может нанести существенный ущерб стабильности общественно-политической ситуации и интересам национальной безопасности Кыргызстана», – говорится в заявлении Атамбаева. По словам Атамбаева, таким примером является попытка «одного из кандидатов» «навязать обществу ничем неподтвержденные данные о якобы готовности 65,5 процента населения» голосовать за него «в первом туре».

«В целях ограждения граждан от вовлечения в деструктивные действия считаю важным довести до общественности реальную информацию», – заявил Атамбаев. В сообщении пресс-службы вместе с заявлением президента приводятся рейтинги претендентов на пост президента Кыргызстана на основе социологических опросов.

Имя кандидата в заявлении Атамбаева не уточняется, однако 1 октября кандидат в президенты Кыргызстана Омурбек Бабанов провел пресс-конференцию, где заявил, что недавно ГКНБ провел аналитическое совещание, где было озвучено, что Омурбек Бабанов якобы «выигрывает с первого тура». «Наши социологические срезы и срезы других организаций показывают, что сегодня за мою кандидатуру в стране готовы проголосовать 65 процентов избирателей», – заявил тогда Бабанов.

Согласно законодательству Кыргызстана, при публикации результатов опросов общественного мнения, связанных с выборами, СМИ, граждане и организации, осуществляющие опубликование, обязаны указывать данные об опросе, включая метод сбора информации, регион проведения опроса, точную формулировку вопроса, статистическую оценку возможной погрешности, лицо, заказавшее проведение опроса и оплатившее его опубликование.

В прошлом месяце на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке (США) Атамбаев, говоря о предстоящих президентских выборах в Кыргызстане, заявил, что «проведение честных и прозрачных выборов нового президента – это залог дальнейшей стабильности в стране». Завершая выступление на кыргызском языке, Алмазбек Атамбаев призвал граждан «не обманываться деньгами и не поддаваться сладким речам».

Президентские выборы в Кыргызстане назначены на 15 октября. Всего в выборах участвует 12 кандидатов.