Россия заявила, что лидер «Фронта аль-Нусра» ранен при авиаударе

В Сирии ударом авиации России убиты 12 полевых командиров группировки «Фронт аль-Нусра» и тяжело ранен лидер этой группировки, заявляет министерство обороны России сегодня. Авиаудар нанесен после того, как российская разведка получила сведения о времени и месте сбора лидеров «Фронта аль-Нусра», включая его главу Абу Мухаммада аль-Голани, 3 октября, говорит в заявлении пресс-секретарь министра обороны Игорь Конашенков.

«Джабхат аль-Нусра», или «Фронт аль-Нусра», – вооруженная группировка, которая рассматривалась как сирийское ответвление «Аль-Каиды». В 2016 году она сменила название на «Фронт Фатех аль-Шам» в попытке избавиться от статуса ответвления «Аль-Каиды» в Сирии. С 2017 года данная группировка доминирует в союзе вооруженных фракций, известном как «Хайят Тахрир аль-Шам» (HTS).

«В результате этого авиаудара лидер «Фронта [аль-]Нусра» Абу Мухаммад аль-Голани получил множественные осколочные ранения и, по информации от нескольких независимых источников, потеряв руку, находится в критическом состоянии», – сказал Конашенков. Он добавил, что 12 полевых командиров «Фронта аль-Нусра» были убиты месте с около 50 стражами. Получить независимое подтверждение данной информации пока не представилось возможным.

В ходе шестилетней войны в Сирии Россия поддерживает правительство президента Башара Асада и активизировала свое участие в сентябре 2015 года, когда начала в Сирии кампанию по нанесению воздушных ударов. Россия увеличила в Сирии и наземное военное присутствие.