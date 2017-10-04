Мэттис: США «еще раз» попытаются поработать с Пакистаном

Министр обороны США Джим Мэттис сказал, что Соединенные Штаты попытаются «еще раз» поработать с Пакистаном, прежде чем перейти к другим мерам из-за предполагаемой поддержки Исламабадом группировок боевиков, действующих в Афганистане.

Мэттис 3 октября сказал в комитете по вооруженным силам палаты представителей, что Вашингтону «следует еще раз попытаться поработать с ними [Пакистаном] в этом направлении в стратегическом плане». «Но если наши самые искренние усилия потерпят крах, президент готов предпринять необходимые шаги», – заявил Джим Мэттис. Глава Пентагона также сказал, что скоро отправится в Исламабад, но не представил подробностей будущего визита.

Мэттис выступал в конгрессе вместе с председателем Объединенного комитета начальников штабов Джозефом Данфордом. Это было второе по счету слушание в конгрессе, посвященное политике США в Афганистане.

Во время выступления в августе, представляя новую стратегию Белого дома по Афганистану, президент Дональд Трамп сказал, что Соединенные Штаты окажут дополнительное давление на Исламабад, чтобы принудить Пакистан бороться с экстремистами, которые находят пристанища в пределах страны. Трамп при этом не уточнил, какие действия могут быть предприняты. Новостные агентства сообщили, что рассматриваемые меры включают в себя возможный отзыв статуса Пакистана как основного союзника вне НАТО.

В ходе слушаний 3 октября был задан вопрос о том, рассматривается ли вариант изменения статуса Исламабада. На что Мэттис ответил: «Я уверен, что так будет».