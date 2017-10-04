Блог: Абдуллаев-Хакназаров пожертвовал собой физически, но одержал победу с моральной и интеллектуальной точек зрения

Мои пять копеек в дискуссию вокруг Хакназарова-Абдуллаева. До сих пор я скептически относился к его материалам, которые безусловно представляют собой смесь реальных фактов с фантазиями. Но отношение к этим материалам и к самому автору меняется, если относиться к ним не как к журналистским репортажам или аналитике, а как к литературному жанру.

Именно в этом качестве автор имеет безусловное право на литературную фантазию. И тогда за этой фантазией стоит большая правда, которая не только не становится оттого меньшей правдой, а только усиливается, поскольку это правда художника, а не журналиста. Почему так круто и жестоко узбекское гестапо расправляется с ним, почему не дает доступа к адвокату, не устраивает открытый для публики суд? Да потому что эта БОЛЬШАЯ ПРАВДА страшна им не меньше, а даже больше, чем документалистская правда журналиста. Тот факт, что так с ним обращаются, только является доказательством того, что его материалы несли правду. Если бы это была ложь, то его бы давно выпустили и просто обсмеяли. Власть всегда прибегает к грубому насилию, когда проигрывает интеллектуально, когда нет аргументов полемизировать.

Но они там действуют с точностью наоборот, превращая Бобомурада в мученика-правдолюбца.

Я бы даже сравнил его с Маркесом и Булгаковым, не по силе литературного таланта, а по методу. Эту серию материалов можно также рассматривать и как тянущийся во времени перфоманс. Арест, пытки, в результате которых его наверное уже превратили в кусок мяса, так что даже его не могут показать публике, пародия на суд, это все продолжение того же перформанса, подтверждающее правоту Бобомурада, играющего сразу две роли – Абдуллаева и Хакназарова. Пьеса гениально разыграна, СНБ играет по его нотам, и это обнажает реальность сегодняшнего Узбекистана, в которой соседствуют казалось бы трудно-совместимые вещи – мягкотелый президент-реформист, который уступил страну под управление гестапо. Браво, Бобомурод! Ты пожертвовал собой физически, но одержал победу с моральной и интеллектуальной точек зрения.

Что же гражданское общество может для него сделать? Прежде всего, признать его материалы как плод литературного творчества, что вполне укладывается в право на свободу самовыражения. Тогда я бы на месте Мухаммада Салиха, Едгора Обида, Хамида Исмайлова и других литераторов обратился бы в ПЕН-клуб за поддержкой и включил бы их в кампанию по освобождению Бобомурада.

Алишер Ильхамов – сотрудник лондонской Школы восточных и африканских исследований