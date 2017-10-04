Под Ташкентом задержана журналистка немецкого журнала «Штерн»

Руководитель базирующегося в Ташкенте Правозащитного Альянса Узбекистана (ПАУ) Елена Урлаева, фотокорреспондент Тимур Карпов и журналистка немецкого издания «Штерн» Беттина Зенглинг задержаны сотрудниками милиции во время проведения независимого мониторинга ситуации на хлопковых полях в Букинском районе Ташкентской области.

В телефонном разговоре с репортером «Озодлика» руководитель Правозащитного Альянса Узбекистана (ПАУ) Елена Урлаева подтвердила данную информацию, отправленную в нашу редакцию независимой журналисткой из Ташкента Малохат Эшанкуловой.

По словам Урлаевой, ее, фотокорреспондента Тимура Карпова и журналистку из Германии Беттину Зенглинг сотрудники милиции задержали утром 4 октября в Букинском районе Ташкентской области:

– Каждый день мы проводим рейды в разных районах, чтобы провести мониторинг использования принудительного труда на хлопковых полях Узбекистана. Сегодня утром мы приехали в Букинский район, но были задержаны сотрудниками районной милиции возле школы №44. Наше задержание произошло при директоре этой школы Холдоре Ахмедове, – сказала Елена Урлаева.

Репортер «Озодлика» связался по телефону с Урлаевой в 12 часов дня по ташкентскому времени. В телефонном разговоре правозащитница сообщила, что в настоящее время допрашивается в отделении милиции заместителем начальника РОВД Букинского района Джамшидом Акмаловым. Урлаева добавила, что среди задержанных есть иностранные туристы.

Задержанный фотокорреспондент Тимур Карпов подтвердил «Озодлику» сказанное правозащитницей Урлаевой и добавил, что среди задержанных есть журналистка немецкого издания «Штерн» Беттина Зенглинг.

Международные организации регулярно подвергают критике правительство Узбекистана за принуждение граждан к сбору хлопка. Однако в этом году официальный Ташкент заявил, что не будет в этом году привлекать к сбору хлопка учителей, врачей, студентов и учащихся.

​22 сентября по поручению премьер-министра Абдуллы Арипова студенты, учителя и врачи были в срочном порядке возвращены с хлопковых полей.

Однако в нашу редакцию продолжают поступать сообщения из разных областей Узбекистана о том, что работников бюджетных организаций снова отправляют на сбор хлопка.

Более ста ведущих мировых производителей одежды бойкотировали узбекский хлопок из-за наличия принудительного труда при сборе хлопка в Узбекистане.