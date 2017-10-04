Университет Сороса рассказал, как планирует остаться в Будапеште

Центрально-Европейский университет в Будапеште заключил соглашение с американским Бард-колледжем, которое может позволить вузу продолжить работу в Венгрии, сообщает агентство Reuters. Основанный финансистом Джорджем Соросом университет находится под угрозой закрытия из-за конфликта с правительством Виктора Орбана.

В апреле Венгрия приняла закон об университетах, который ужесточил правила присуждения дипломов для иностранных вузов. ЦЕУ считает, что целью закона является закрытие университета. В министерстве образования Венгрии уже заявили, что соглашения между ЦЕУ и Бард-колледжем недостаточно и университет обязан аккредитовать свою учебную программу в Соединенных Штатах.



Весной 2017 года в Будапеште прошли многотысячные акции в поддержку Центрально-Европейского университета. Европейский союз назвал закон нарушением академических свобод и призвал власти Венгрии его изменить.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно критиковал либеральные общественные организации, финансируемые Соросом. Правительство страны запустило масштабную рекламную кампанию против финансиста. По мнению властей Венгрии, Сорос способствует увеличению потока мигрантов в Европу.