Пакистан казнил трех боевиков, обвиненных в совершении терактов

Власти Пакистана казнили трех боевиков, приговоренных военными судами к смерти по обвинению в совершении террористических атак в минувшие несколько лет. В заявлении военного ведомства Пакистана говорится, что казни были осуществлены сегодня в тюрьме, расположенной в северо-западной части страны.

За день до этих казней правозащитная организация Justice Project Pakistan высказала обеспокоенность в связи с множеством случаев приведения в исполнение исключительной меры наказания, заявив, что с 2014 года в стране казнили 477 заключенных.

Эта организация объявила недельную кампанию по повышению информированности населения в преддверии Всемирного дня борьбы со смертной казнью 10 октября.

Пакистан ввел мораторий на смертную казнь в 2008 году из-за давления правозащитных организаций. Исключительная мера наказания была восстановлена после нападения движения «Талибан» на школу под пакистанским городом Пешавар, в результате которой были убиты 150 человек, большинство из них – школьники.