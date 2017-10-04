Лидеры Болгарии, Греции, Румынии поддержали заявку Сербии на членство в ЕС

Премьер-министры Болгарии, Греции и Румынии поддержали заявку Сербии присоединиться к Европейскому союзу, заявив, что этот шаг поможет гарантировать мир и безопасность в регионе.

«Все мы знаем, что настоящее место Сербии – в Европейском союзе», – сказал премьер-министр Болгарии Бойко Борисов 3 октября после саммита в черноморском городе Варне.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас, премьер-министр Румынии Михай Тудосе и президент Сербии Александр Вучич также присутствовали на переговорах, в которых основное внимание уделялось совместным инфраструктурным проектам, экономическому и энергетическому сотрудничеству и вопросам безопасности. Борисов сказал, что три балканских государства будут работать ради ускорения процесса вступления Сербии в ЕС – политический и экономический блок, в котором в настоящее время насчитывается 28 членов. Британия находится в процессе выхода из ЕС в рамках так называемой процедуры Brexit.

Сербия, как и Черногория – страна на западе Балкан, близкая к вступлению в ЕС, – инициировали переговоры с Брюсселем о вступлении в Евросоюз в 2014 году.

Сербский лидер Вучич, бывший националист, позиционирует себя в качестве проевропейского реформатора и в то же время выступает за хорошие отношения с традиционной союзницей Сербии Россией. Несмотря на надежды вступить в ЕС, Вучич 3 октября обвинил блок в двойных стандартах из-за отказа ЕС признать референдум о независимости Каталонии, напомнив, что Евросоюз ранее признал на независимость Косово, которое отделилось от Сербии в 2008 году.