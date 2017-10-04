В Бишкеке и Оше пройдут Дни культуры Узбекистана

Как сообщает Министерство культуры, информации и туризма КР, Дни культуры Узбекистана начнутся в Бишкеке 6 октября.

В этот день в столицу прибудут представители Минкультуры РУз, в кинотеатре «Октябрь» будет показан узбекский фильм «Сказка о девочке на Луне» (Ойкиз эртаги). Вечером 6 октября в Национальной филармонии им. Т. Сатылганова таланты из Узбекистана дадут концерт.

7 октября Дни культуры продолжатся в Оше, в кинотеатре «Семетей» пройдет показ киноленты. Кроме того запланирован концерт в Национальном драматическом театре им. Султана Ибраимова. В рамках мероприятия ожидается организация фотовыставки «Узбекистан сейчас».

После затяжного периода охлаждения отношений между Кыргызстаном и Узбекистаном с осени 2016 года страны начали сближаться.