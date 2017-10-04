Путин и Бердымухамедов подписали договор о «стратегическом партнерстве»

Президенты России и Туркменистана подписали договор о «стратегическом партнерстве» между двумя странами. Владимир Путин и Гурбангулы Бердымухамедов подписали символическое соглашение во время однодневного визита президента России в Ашгабат 2 октября. Это был первый визит Путина в Туркменистан за последние пять лет.

Путин выразил сожаление по поводу сокращения объемов двусторонней торговли в 2016 году и выразил надежду, что в ближайшее время ситуация изменится. Бердымухамедов сказал, что Туркменистан готов к сотрудничеству с Россией в регионе. Во время визита были подписаны еще несколько двусторонних документов, в том числе соглашения о создании представительств по миграции и о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Связи между Россией и Туркменистаном ухудшились из-за споров по вопросам, связанным с поставками газа. Туркменистан выступает как нейтральная страна и не входит в возглавляемый Россией Евразийский экономический союз и Организацию Договора о коллективной безопасности, которая включает несколько других бывших советских республик в Центральной Азии.