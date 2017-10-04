Михаил Саакашвили попросил политического убежища на Украине, сообщилагентству УНИАН Маркирян Галабала, адвокат бывшего губернатора Одесской области. По его словам, еще 11 сентября Саакашвили обратился в Государственную миграционную службу Украины для получения статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.

Адвокат подчеркнул, что ГМС не дала ответ на запрос Саакашвили. Защита бывшего губернатора Одесской области уже обжаловала в суде бездействие службы. В Министерстве юстиции Украины сообщили, что окончательное решение об экстрадиции Саакашвили еще не принято.

В конце сентября суд во Львовской области признал бывшего губернатора Одесской области виновным в незаконном пересечении границы Украины и назначил ему штраф. 10 сентября Михаила Саакашвили при поддержке сотен своих сторонников пересек польско-украинскую границу.

В конце июля президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства за то, что тот в свое время не сообщил об уголовном преследовании в Грузии.