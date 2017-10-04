Михаил Саакашвили попросил политического убежища на Украине
Михаил Саакашвили попросил политического убежища на Украине, сообщилагентству УНИАН Маркирян Галабала, адвокат бывшего губернатора Одесской области. По его словам, еще 11 сентября Саакашвили обратился в Государственную миграционную службу Украины для получения статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.
Адвокат подчеркнул, что ГМС не дала ответ на запрос Саакашвили. Защита бывшего губернатора Одесской области уже обжаловала в суде бездействие службы. В Министерстве юстиции Украины сообщили, что окончательное решение об экстрадиции Саакашвили еще не принято.
В конце сентября суд во Львовской области признал бывшего губернатора Одесской области виновным в незаконном пересечении границы Украины и назначил ему штраф. 10 сентября Михаила Саакашвили при поддержке сотен своих сторонников пересек польско-украинскую границу.
В конце июля президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства за то, что тот в свое время не сообщил об уголовном преследовании в Грузии.
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