Алишер Усманов об Исламе Каримове: «Если бы он позволил, мы бы перевернули мир»

Российский миллиардер узбекского происхождения Алишер Усманов дал ответ на давно интересовавший многих узбекистанцев вопрос – почему он не инвестирует в экономику своей родины?

Виноват Каримов

Во время свадьбы своего племянника 27 сентября в Ташкенте, куда были приглашены известные бизнесмены из России и Казахстана, уехавшие из Узбекистана в начале 90-х, предприниматель раскритиковал отношение к бизнесменам покойного президента Узбекистана Ислама Каримова.

«Когда мы начинали дело, никто не говорил нам: «Здравствуйте, брат, проходите», как вам сегодня всем президент говорит: «Молодежь, начинайте, дорога вам открыта. Если вам что-то нужно – я сам помогу». Если бы наши президенты или президент Узбекистана сказал бы эти слова нам, то я, Фаттах (Шодиев – казахстанский миллиардер родом из Узбекистана) и Искандер (Махмудов – российский миллиардер родом из Узбекистана) – мы бы мир перевернули. Что мы и сделали ради России, ради Казахстана», – сказал Усманов.

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Алишер Усманов сегодня занимает 5-е место в списке российских миллиардеров Forbes, его состояние превышает $15 млрд. Он основной акционер (48%) USM Holdings, объединяющей активы в горнорудной промышленности и металлургии («Металлоинвест», Байкальская горная компания), телекоммуникациях («Мегафон»), также у Усманова есть доли в медиаактивах («Новый медиа холдинг», ИД «Коммерсантъ»), девелопменте («Химки Групп») и спорте (лондонский футбольный клуб Arsenal).

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Несмотря на то, что об ошибках предыдущей власти в публичном пространстве Узбекистана иногда говорится, до сих пор высокопоставленные лица открыто критиковали режим Каримова лишь однажды – в августе 2017 года. Тогда в эфире узбекского телевидения сказали, что бывший президент «все время соревновался с соседними странами за статус лидера, доказывая свое превосходство».

Свадьба племянника миллиардера, где выступали российские поп-звезды, активно обсуждается в соцсетях. Критика Каримова Усмановым – не единственная этому причина. Вторая (а может и основная): на свадьбе бизнесмен исполнил танец с первой леди Узбекистана Зироатхон Хашимовой, женой нынешнего президента страны Шавката Мирзияева.

​Богатый родственник

Богатейший выходец из Узбекистана имеет тесные родственные связи с семьей нынешнего узбекского президента. Они породнились в 2009 году, когда Бабур Усманов, считавшийся тогда основным наследником бездетного Алишера Усманова, женился на племяннице тогда еще премьер-министра Мирзияева.

В 2013 году племянник миллиардера погиб в автокатастрофе в Ташкенте: Ford Mustang, за рулем которого сидел Усманов-мл., на большой скорости врезался в ограждение. Несмотря на это, связи двух влиятельных семей не прекратились. После смерти мужа Диёра Усманова основала бренд дорогой детской одежды в Москве.

После смерти Ислама Каримова в 2016 году отношения между миллиардером и правительством Узбекистана заметно улучшились, а в стране он стал постоянным гостем. По данным сервиса FlightRadar24, за последний год (с сентября по сентябрь) самолет Алишера Усманова как минимум 14 раз приземлялся в аэропорту Ташкента. На момент написания этой статьи борт A340-300 M-IABU «Bourkhan» также находился в Узбекистане.

В чрезвычайной близости миллиардера с Мирзияевым не осталось сомнений, когда узбекский президент в сентябре 2017 года на Генеральную Ассамблею ООН прилетел именно на личном самолете Усманова. Но этическая сторона этой поездки Мирзияева заинтересовала только немногие независимые узбекские СМИ.

Независимые узбекские СМИ писали, что миллиардер интересуется несколькими бизнес-проектами в Узбекистане, в частности его называли претендентом на покупку «Узбекских железных дорог». Сам Усманов заявлял во время интервью телеканалу «Россия-24», что готов вернуться в малую родину, если его позовут.

«Я горжусь тем, что я узбек. Я горжусь тем, что это – моя родная земля. И всем, чем я мог быть полезным для Узбекистана, для руководства Узбекистана, я готов сделать. Всегда и в любую минуту», – сказал Усманов.​

Миллиардеры возвращаются?

Что именно Усманов может купить в Узбекистане?

В конце сентября издание CNew ообщило, что USM Holdings Алишера Усманова ведет переговоры со шведской Telia о покупке узбекского Ucell, второго по количеству абонентов сотового оператора в Узбекистане (9,1 млн абонентов на конец 2016 года).

Telia (бывшая TeliaSonera) несколько лет назад оказалась в центре коррупционного скандала. Компанию обвиняли в даче многомиллионных взяток властям Узбекистана через офшорную компанию Takilant, которой через подставные лица владела старшая дочь Ислама Каримова Гульнара. После долгого расследования шведская компания признала, что давала взятки окружению Каримовой на общую сумму $331 млн, и согласилась выплатить штраф в почти миллиард долларов.

В апреле 2017 года Шавкат Мирзияев поехал в Москву. Первый государственный визит нового узбекского президента завершился с многомиллиардными сделками – было подписано 55 контрактов на общую сумму 16 миллиардов долларов.

Источники Радио Озодлик в Ташкенте рассказывали, что по меньшей мере 7 из 16 миллиардов будет инвестировать именно Алишер Усманов. Эти цифры пока официально не подтверждены.

Другой российский миллиардер узбекского происхождения Искандер Махмудов, совладелец «Уральской горно-металлургической компании», собирается разрабатывать Тебинбулакское месторождения руды на западе Узбекистана и строить там сталелитейный завод стоимостью $1,5 млрд. Этот инвестиционный проект также был подписан во время визита Мирзияева в Москву.

Готов ли Узбекистан принять крупные инвестиции – пока неизвестно. Но за последний год власти страны провели ряд существенных экономических реформ. Наиболее важное из них – либерализация валютного рынка. Ташкент постепенно избавляется от «черного рынка» валют, подняв официальный курс доллара до рыночного (раньше разница между официальным и неофициальным курсом превышала 100%). Кроме того, с 1 августа 2017 года власти отменили требование к компаниям–экспортерам по обязательной продаже государству 25% валютной выручки, в рамках которой компании были вынуждены продавать валюту по заниженному госкурсу.