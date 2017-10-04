Президент Атамбаев посетит Ташкент 5-6 октября

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев посетит Узбекистан по приглашению президента Шавката Мирзияева 5-6 октября этого ода.

Как сообщают местные СМИ в Узбекистане, в продолжение узбекско-кыргызского диалога на высшем уровне, состоявшегося 5-6 сентября в ходе государственного визита президента Шавката Мирзияева в Кыргызстан, главы двух стран обсудят перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в направлениях, представляющих взаимный интерес, а также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной политики.

В программе визита – посещение главами государств выставки промышленной продукции Узбекистана и Кыргызстана в Ташкенте.

Ожидается, что по итогам переговоров президенты примут Совместную декларацию между РУз и КР.

В рамках визита планируется также подписание ряда двусторонних документов, предусматривающих углубление взаимодействия в различных сферах.