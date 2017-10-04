Власти КР заверяют, что не использует криминал на выборах

Заявления о том, что «власти используют криминал на выборах» не соответствуют действительности. Как передает Радио Азаттык (Кыргызская редакция Радио Свобода), об этом заявил вице-премьер-министр Кыргызстана Темир Джумакадыров. По его словам, «последние события показали, кто именно использует криминалитет».

«Народу, думаю, стало понятно, кто пытается использовать криминальные круги в политике. И наше общество даст этому свою оценку. А в правовом отношении – сейчас ведется следствие. В суде, думаю, тоже будет дана правильная оценка и вынесено соответствующее решение», – сказал Джумакадыров.

Он также добавил, что по сравнению с периодом до 2010 года и ранее сейчас работа правоохранительных органов по борьбе с организованной преступностью дает хорошие результаты:

«Сейчас в этой сфере таких больших проблем нет. К сожалению, некоторые наши политики пытаются привлекать представителей ОПГ, и стало понятно, что используют их в каких-то своих целях. Несмотря на это борьба с организованной преступностью сейчас ведется на должном уровне. Этому вопросу Генпрокуратура дала свою оценку», – сказал Темир Джумакадыров.

Напомним, 30 сентября Госкомитет национальной безопасности КР задержал депутата Жогорку Кенеша Канатбека Исаева и отдельных членов организованных преступных группировок в рамках уголовного дела, возбужденного Генеральной прокуратурой по статьям 27 («Приготовление к преступлению»), 233 («Массовые беспорядки») и 265 («Насильственный захват власти или насильственное удержание власти») УК КР. В тот же день парламентария водворили в ИВС ГКНБ КР. Первомайский районный суд города Бишкека принял решение оставить депутата под стражей до конца срока следствия.