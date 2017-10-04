Король Испании осудил референдум о независимости Каталонии

Король Испании Фелипе VI обвинил власти Каталонии в нарушении принципов демократии и разделении общества из-за референдума о независимости региона. В телевизионном обращении король заявил о приверженности единству Испании и подчеркнул, что организаторы референдума подвергли риску стабильность всей страны. При этом Фелипе VI отметил, что понимает беспокойство жителей Каталонии в связи с применением силы испанскими властями.

Во вторник, 3 октября, более 700 тысяч человек вышли на улицы Барселоны в знак протеста против насилия во время референдума. В Каталонии объявлена всеобщая забастовка. В регионе не работает общественный транспорт. Участники протестов призывают Евросоюз вмешаться в происходящее.

Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября. Мадрид объявил голосование незаконным. Из-за столкновений с полицией пострадали около тысячи человек.