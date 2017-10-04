Google: власти России стали чаще запрашивать данные о пользователях

Власти России на четверть чаще, чем в прошлом году, начали запрашивать данные пользователей Google. Об этом говорится в отчете компании о правительственных запросах. На отчет обратил внимание телеканал «Дождь».

В первом полугодии текущего года российские власти сделали 318 запросов о данных 531 пользователя. Google удовлетворил 10 процентов запросов. За аналогичный период прошлого года Россия сделала 237 запросов о 328 пользователях.

В июле Google отчиталась, что количество запросов российских властей об удалении видео с сервиса YouTube выросло почти в 10 раз по сравнению с прошлым годом.

Согласно докладу правозащитной организации Freedom House за прошлый год, Россия является одной из 20 стран с «несвободным Интернетом». О давлении на пользователей интернета в России в июле также заявили правозащитники Human Rights Watch.