Баку заявил о задержании десятков лиц, «оказывавших секс-услуги»

Власти Азербайджана заявили, что в минувшем месяце ими проведены задержания более 80 человек, которые, по утверждениям властей, занимались оказанием «секс-услуг». Заявление властей сделано на фоне сообщений международных правозащитных организаций о том, что власти задержали десятки членов местного ЛГБТ-сообщества. МВД и генеральная прокуратура Азербайджана 1 октября выступили с совместным заявлением о том, что 83 человека были задержаны в рейдах с 15 сентября по 30 сентября «на основании обращений от граждан».

«Причиной этих задержаний были предложения об оказании секс-услуг для местных жителей и туристов», – говорится в этом заявлении. В нем говорится также, что все задержанные позднее были отпущены и в настоящее время ни один из них не находится под стражей. Этому заявлению Баку предшествовали сообщения правозащитников о репрессивных действиях властей по отношению к членам ЛГБТ-сообщества.

Международная правозащитная организация Amnesty International сообщила на прошлой неделе, что задержаниям были подвергнуты более сотни членов азербайджанского ЛГБТ-сообщества и что 48 человек были приговорены к 20-суточному заключению. В заявлении базирующейся в Лондоне правозащитной организации говорится, что несколько задержанных сообщили, что подверглись под стражей избиению и что им отказали в праве выбрать собственного адвоката.