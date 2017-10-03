В центре Бишкека от нападения быка пострадала женщина. Об этом «Азаттыку» (Кыргызской редакции Радио Свобода) сообщили на Станции скорой помощи.

Пострадавшая была госпитализирована в больницу с диагнозом «ушиб мягких тканей». Незначительные травмы получил также сотрудник УПМ ГУВД столицы, но за медицинской помощью он обращаться не стал.

Сегодня в кыргызстанском сегменте социальных сетей распространились фото и видео, на которых снят бык, разгуливающий в центре столицы. Позже, как сообщается, животное поймали сотрудники патрульной милиции.

Как сообщили «Азаттыку» в ГУВД Бишкека, хозяева быка уже установлены, сейчас они дают показания в отделении милиции. Случившееся они объяснили тем, что не успели догнать отвязавшееся животное.

По предварительным данным, решается вопрос о компенсации хозяевами быка лечения пострадавшей женщины.