Дагестан: взорваны дома подозреваемых в нападении на полицейских

В России в дагестанском селе Большая Задоевка взорваны дома троих подозреваемых в нападении на местных участковых полицейских. В силовых органах произошедшее объяснили тем, что при обыске в домах предполагаемых преступников якобы были найдены самодельные взрывные устройства, которые «пришлось уничтожить на месте». Об этом со ссылкой на источники в полиции сообщает Северо-Кавказская редакция Азаттыка («Кавказ.Реалии»).

Жители села Большая Задоевка сомневаются, что в домах подозреваемых находились бомбы. «Кто будет хранить самодельное взрывное устройство в доме, где живут его родители и дети? Это – показательная операция силовиков», – заявил на условиях анонимности один из местных жителей.

В Дагестане 30 сентября неизвестные убили участкового в Кизлярском районе республики. Полицейскому нанесли удар ножом в шею. Преступники похитили пистолет погибшего. В тот же день было совершено нападение на участкового в Бабаюртовском районе Дагестана. Неизвестные застрелили полицейского у его дома. В республике был частично введен режим контртеррористической операции.

1 октября полицейские в Дагестане убили двух предполагаемых участников нападений. В Национальном антитеррористическом комитете утверждают, что машину предполагаемых преступников остановили для проверки документов. Находившиеся в машине открыли огонь по полицейским и были убиты в перестрелке. Один сотрудник силовых органов получил ранение. У нападавших нашли охотничье ружье, нож и похищенный пистолет погибшего участкового. Третий участник нападения объявлен в розыск, пишет «Кавказ.Реалии».

В мае 2016 года было совершено нападение на сотрудников полиции в Грозном. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что родственники преступников несут ответственность за их действия. Дома предполагаемых участников нападения после этого были сожжены.

В прошлом году российский правозащитный центр «Мемориал» представил доклад о борьбе с терроризмом на Северном Кавказе. В исследовании, в частности, отмечается, что насильственные действия российских спецслужб вынуждают жителей региона присоединяться к радикальным движениям.