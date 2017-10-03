Мотивы стрелка из Лас-Вегаса до сих пор неизвестны

Мотивы вооруженного мужчины, ответственного за смертоносный массовый расстрел в Лас-Вегасе, остаются загадкой на фоне сообщений властей об увеличении числа погибших до 59 человек и обнаружении в его доме и в машине взрывчатых веществ и боеприпасов. По сообщениям властей, в результате атаки по меньшей мере 527 человек получили ранения. По заявлениям полиции, вечером 1 октября Стефен Пэддок открыл огонь из автоматической винтовки с 32 этажа отеля Mandalay Bay по участникам уличного фестиваля кантри-музыки. Власти сообщили, что 64-летний Пэддок вел огонь на протяжении нескольких минут и застрелился, когда полиция провела штурм номера, в котором впоследствии было изъято 17 единиц оружия.

Шериф округа Кларк Джозеф Ломбардо сказал, что в ходе обыска в доме подозреваемого в курортном городке Мескит в штате Невада было обнаружено дополнительно около 20 единиц огнестрельного оружия, некоторое количество взрывчатых веществ, боеприпасы и пока неустановленные электронные устройства. Ломбардо сказал, что около двух килограммов аммиачной селитры, которая может использоваться для изготовления взрывчатки, обнаружено в машине Пэддока.

Мескит находится в 130 километрах от игорно-развлекательной зоны Лас-Вегаса. Полиция назвала это нападение крупнейшим массовым расстрелом в новейшей истории Соединенных Штатов и, возможно, за всю историю существования страны.