ЕБРР готовится открыть представительство в Узбекистане

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял делегацию Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) во главе с управляющим директором по Центральной Азии и России Натальей Ханженковой. Об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

«Обсуждены перспективы завершения формирования повестки дня сотрудничества между Узбекистаном и ЕБРР, а также практические аспекты открытия в Ташкенте представительства банка», – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, стороны обменялись мнениями относительно хода работы над проектом Стратегии ЕБРР по Узбекистану на 5 лет, а также участия банка в предстоящих в Ташкенте Международном инвестиционном форуме и конференции «Центральная Азия в системе международных транспортных коридоров: стратегические перспективы и нереализованные возможности».

Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзияев в середине марте этого года ровел переговоры с главой ЕБРР Сумой Чакрабарти. Тогда особое внимание было уделено вопросам подготовки совместной программы сотрудничества на перспективу, а также проведения совместных мероприятий по поддержке и содействию проектам субъектов малого бизнеса.

Отношения ЕБРР и Узбекистана ухудшились в мае 2003 года. Тогда во время саммита ЕБРР в Ташкенте руководство банка обвинило власти Узбекистана в авторитаризме, несоблюдении экономических реформ, оказании давления на свободу слова и поддержке систематических пыток в тюрьмах страны.

Несмотря на то, что во время того саммита ныне покойный президент Ислам Каримов заявил о том, что банк «играет большую роль в проведении реформ в Узбекистане», он все же не признал наличие пыток в стране.

Кровавые события, произошедшие в мае 2005 года в городе Андижан, еще больше охладили отношения между ЕБРР и Узбекистаном. В 2010 году ЕБРР полностью прекратил выделение кредитных средств Узбекистану.

На протяжении 15 лет ЕБРР инвестировал в экономику республики более 1 миллиарда долларов США. Большая часть этих инвестиций была направлена на развитие частного сектора.

До сегодняшнего дня работа ЕББР в Узбекистане ограничивалась только поддержкой имеющегося портфеля инвестиций, который составляет 8 миллионов евро по пяти проектам.