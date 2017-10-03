Казахстан снизит импорт бензина для стабилизации цен

Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев заявил сегодня в Астане, что планируемое в предстоящие два месяца снижение импорта бензина позволит достичь «стабилизации» цен на топливо.

«Цены как минимум стабилизируются», – сказал Бозумбаев на заседании правительства. По его словам, ожидаемая стабилизация цен будет зависеть от того, какова будет оптовая цена на импортируемый бензин. По сравнению с маем текущего года оптовая цена импортируемого из России бензина осенью увеличилась более чем на восемь процентов с 517 до 560 долларов за тонну, сообщил министр.

Министр объяснил рост цен на автозаправочных станциях в стране ограниченным предложением казахстанских нефтепродуктов на рынке и увеличением доли более дорогого импортного бензина.

Средняя цена по республике на бензин марки АИ-92, по официальным данным, в январе составляла 135 тенге (0,41 доллара по курсу в конце января) за литр, в сентябре она увеличилась до 150 тенге (0,44 доллара по курсу в сентябре), показав рост на 11 процентов. Власти объясняют увеличение доли импорта выходом нефтеперерабатывающих заводов на плановый ремонт.

Министр Бозумбаев сообщил о планах снизить долю импорта бензина марки АИ-92 до 30 процентов в ноябре и до 20 процентов в декабре.