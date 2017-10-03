Путин побывал в Туркменистане впервые за последние 5 лет

Президент России Владимир Путин 2 октября побывал с официальным визитом в Туркменистане. Это был первый за пять лет визит российского президента в Туркменистан и он состоялся по приглашению его туркменского коллеги Гурбангулы Бердымухамедова.

Детали состоявшейся встречи двух президентов пока остаются неизвестными. Пресс-служба Кремля лишь сообщила о том, что в ходе переговоров были рассмотрены вопросы двухстороннего сотрудничества в различных сферах. Туркменские официальные СМИ также ограничились дежурными фразами. «В ходе встречи на высшем уровне будут обсуждены приоритетные аспекты межгосударственных связей», – сообщило накануне визита Государственное информационное агентство Туркменистана.

Двусторонние отношения между Ашхабадом и Москвой трудно назвать тесными, особенно после того как в начале 2016 года Россия прекратила закупку туркменского газа, что было основной сферой взаимодействия двух сторон.

С тех пор двусторонние контакты ограничивались лишь символическими реверенсами, например, летом текущего года Путин наградил туркменского президента орденом Александра Невского.

Азатлык в начале этого года сообщал о том, что Бердымухамедов пытается добиться от президента Турции Реджепа Эрдогана поддержки в вопросе увеличения экспорта туркменского газа. Как сообщали источники, туркменский лидер просил турецкое руководство пролоббировать вопрос о покупке туркменского газа для дальнейшей перепродажи через будущий российско-турецкий газопровод «Турецкий поток», запланированный к сдаче в эксплуатацию в конце 2019 года.