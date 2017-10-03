Брат задержанного в Кыргызстане депутата Исаева отправлен в отставку

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков принял отставку начальника управления службы охраны МВД Таланта Исаева. Эту информацию Радио Азаттык (Кыргызской редакции Радио Свобода) подтвердили в пресс-службе правительства Кыргызстана.

Как сообщается, Талант Исаев ранее подал заявление об отставке с должности начальника главного управления государственной специализированной службы охраны МВД Кыргызстана.

Пресс-служба МВД отказалась от комментариев по поводу причин отставки. Сам Талант Исаев пока также не давал комментариев.

Талантбек Исаев является родным братом Канатбека Исаева, который 30 сентября был задержан по подозрению в подготовке к насильственному захвату власти.

Первомайский районный суд Бишкека 2 октября избрал меру пресечения в отношении депутата парламента Канатбека Исаева, оставив его под стражей до окончания расследования.

Канатбек Исаев является сторонником одного из кандидатов в президенты Кыргызстана Омурбека Бабанова. После задержания Исаева Бабанов на пресс-конференции в Бишкеке 1 октября назвал случившееся провокацией. Бабанов сказал, что если бы Канат Исаев не поддерживал его, то «таких проблем у него не было бы». Следствие полагает, что Исаев, будучи сторонником Омурбека Бабанова, предположительно участвовал в подготовке противоправных акций, которые якобы планировали провести после президентских выборов, намеченных на 15 октября. Всего в выборах участвует 12 кандидатов.