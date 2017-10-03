Facebook: «российскую рекламу» в США посмотрели 10 миллионов человек

Около десяти миллионов пользователей Facebook в США посмотрели политические объявления, которые могли иметь российское происхождение. При этом 44 процента этой рекламы было просмотрено до президентских выборов в США в ноябре 2016 года, а 56 процентов – уже после голосования, говорится в сообщении на сайте компании.

Большинство объявлений касаются острых социальных и политических тем, включая права ЛГБТ, расовые вопросы, прав на оружие, иммиграции. Некоторые из них были оплачены в российской валюте.

В начале сентября руководство компании публично призналось, что в социальной сети во время американской президентской кампании пользователями из России, скрывавшимися под вымышленными именами, было размещено около трех тысяч политических рекламных объявлений.

В США ведется расследование вероятного вмешательства России в американские президентские выборы. Москва свою причастность к выборам в других государствах категорически отвергает.

Руководители Google, Facebook и Twitter приглашены дать показания на слушаниях в конгрессе об использовании их сайтов Россией для вмешательства в американский избирательный процесс. Глава Facebook Марк Цукерберг ранее пообещал сотрудничать с конгрессом США. Он отметил , что социальная сеть не может полностью предотвратить попытки вмешательства иностранных государств в избирательные кампании, но намерена предпринять ряд шагов для обеспечения честности выборов.

Президент США Дональд Трамп обвинил Facebook и прессу в заговоре против него.