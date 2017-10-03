Трамп посетит места двух трагедий: Пуэрто-Рико и Лас-Вегас

Президент США Дональд Трамп, как ожидается, посетит 3 октября преодолевающий последствия разрушительного урагана остров Пуэрто-Рико и американский город Лас-Вегас, в котором в ночь на понедельник произошло самое массовое убийство в новейшей истории Соединенных Штатов.

Свой первый визит в Пуэрто-Рико Трамп совершит спустя две недели после того, как ураган «Мария» пронесся по ассоциированной с США территории. Ранее Трамп столкнулся с нарастающей критикой в свой адрес за его подход к борьбе с последствиями стихии на острове, где значительное большинство жителей продолжают оставаться без электроэнергии, связи и испытывают нехватку продовольствия, воды и топлива.

Трамп обменялся взаимными обвинениями с мэром Сан-Хуана Кармен Юлин Крус, которая раскритиковала то, что, как она выразилась, было медленной реакцией федерального правительства на бедствие. Трамп в ответ в Twitter’e обвинил Крус в ненадлежащем руководстве. Пока неясно, состоится ли встреча Трампа с Крус в ходе президентского визита.