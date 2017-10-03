В суде по делу о сжигании тел абортированных плодов всплыли случаи об инцесте

В Самаркандском областном суде по уголовным делам рассматриваются дела двух врачей, которые обвиняются «в проведении незаконных абортов» и «попытке сжечь тела абортированных плодов в муфельной печи роддома». Во время очередного процесса стало известно о том, что двое из четырех абортированных плодов, тела которых врачи пытались сжечь в муфельной печи роддома, были зачаты в результате инцеста.

Об этом «Озодлику» сообщил блогер из Самарканда, который следит за ходом судебного процесса по делу двух местных врачей, которые обвиняются «в проведении незаконных абортов» и «попытке сжечь тела абортированных плодов в муфельной печи роддома»:

– Во время очередного процесса были заслушаны показания свидетелей. Выяснилось, что 16 марта врачи пытались сжечь в муфульной печи в родильном доме тела четырех абортированных плодов, двое из которых были зачаты в результате инцеста. Но в тот день из-за низкого давления газа им не удалось сжечь тела этих плодов полностью. По словам свидетелей, один из абортированных плодов 17-летней девушки был зачат в результате изнасилования, совершенного ее 24-летним братом, который учится в одном из самаркандских университетов. Девушка решила избавиться от плода и обратилась в одну из частных клиник («Озодлику» известно название и адрес данной клиники – Ред.) в Самарканде, – говорит местный блогер.

Как говорит следователь Самаркандской областной прокуратуры, попросивший не называть его имени, в Узбекистане аборты могут быть произведены исключительно в государственных медучреждениях. Частные клиники не имеют права производить аборты, говорит он.

– Однако врач частной клиники произвел аборт 17-летней девушке, забеременевшей от родного брата. Затем тело плода пытались сжечь в муфельной печи родильного дома №2 в городе Самарканде, – говорит репортеру «Озодлика» следователь Самаркандской областной прокуратуры.

По его словам, в настоящее время Самаркандский областной суд по уголовным делам рассматривает дело в отношении двух врачей – одного врача роддома №2 и одного врача частной клиники. Редакции «Озодлика» известны их имена.

Вместе с тем, следователь областной прокуратуры добавил, что две из четырех женщин, решившихся на аборт, были жертвами инцеста:

– Одна из них была изнасилованна родным братом дважды. Забеременев от него, она побоялась гнева отца, и никому не рассказала об этом ужасном случае. Вторую женщину изнасиловал дядя. Обе они решились на аборт из-из страха быть опозоренными. О случаях инцеста нам стало известно только потому, что тела абортированных плодов не были сожжены полностью в муфельной печи роддома, – сказал следователь.

Как сказал «Озодлику» главный врач родильного дома №2 в Самарканде Ильхом Хазраткулов, он сам обратился в правоохранительные органы, чтобы сообщить о попытке врачей сжечь тела абортированных плодов в муфульной печи роддома:

– В нашем роддоме нет крематория. Но есть муфельная печь для сжигания использованных шприцов, бинтов и других медицинских принадлежностей. Врачи, занимавшиеся незаконным производством абортов, без разрешения использовали муфельную печь, чтобы сжечь тела абортированных плодов. Я хотел бы подчеркнуть, что аборты производились не в нашем роддоме, а в частной клинике. Но один из наших врачей был замешен в этом деле. О том, что два абортированных плода были зачаты в результате инцеста, нам стало известно только во время недавнего судебного процесса, – сказал главврач роддома №2 в городе Самарканде.

По его словам, в настоящее время муфельная печь в родильном доме взята под контроль.

– Согласно правилам, у нас не разрешено сжигать тела абортированных плодов, они должны быть захоронены, – сказал «Озодлику» Ильхом Хазруткулов.

Заведующая отделом в Самаркандском областном перинатальном центре Гульнара Джураева сообщила «Озодлику», что случаи инцеста в данной области взяты под тщательный контроль:

– Инцест – результат плохого социального климата. Наши врачи не имеют отношения к этим инцестам, они просто столкнулись с последствиями этих ужасных случаев. Врачи производят аборт не потому, что был совершен инцест, в результате которого женщина забеременела, а в случаях обнаружения пороков у плода, – говорит собеседница.

Случаи инцеста в Узбекистане не освещаются в местных СМИ. Кахрамон Куранбаев – работающий ныне председателем Союза молодежи Узбекистана – пока единственный чиновник, который открыто говорит об этой проблеме.

В 2015 году он выразил беспокойство в связи с ростом числа случаев инцеста в республике.

– Приведу вам данные за 2013 год. В этом году у нас по всей республике родили 200 девочек в возрасте 13 лет! Недавно в Хорезме 12-летняя девочка родила от родного брата. В 2014 году в Ташкенте две девочки в возрасте 13 лет родили от своих отцов. Теперь возникает вопрос – нужна ли нам духовность или нет, – говорил во время одного из своих выступлений два года назад Кахрамон Куранбаев.

Суд по делу двух врачей из Самарканда, которые обвиняются «в проведении незаконных абортов» и «попытке сжечь тела абортированных плодов в муфельной печи роддома», продолжается. «Озодлик» будет следить за дальнейшим ходом данного судебного процесса.