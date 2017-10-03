Кыргызстан: предложений об отправке военных в Сирию не было

Кыргызстан не получал официальных предложений об отправке своих военных в зоны деэскалации в Сирии, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков.

«Но если предположить, что мы получим официальное предложение, то естественно, этот вопрос необходимо рассматривать в рамках ОДКБ и принимать какое-то решение. И, видимо, иметь определенное решение в рамках СБ ООН. Но при этом я хотел бы подчеркнуть, что мы не можем направлять наших военных. Мы бы могли рассмотреть возможность направления контрактников», – цитирует Исакова РИА.

Премьер сообщил, что данная тема в Кыргызстане не обсуждается, решение об этом должен принимать парламент страны.

В июне издание РИА Новости сообщало, что глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов подтвердил информацию о переговорах России с Казахстаном и Кыргызстана по отправке их военных в Сирию.

Действующий на тот момент секретарь Совета безопасности Кыргызстана Темир Джумакадыров в ответ заявил, что на уровне Совета постоянных представителей ОДКБ поднимался вопрос о направлении миротворческого контингента ОДКБ в зоны деэскалации в Сирии.

«Но речь не шла о Вооруженных силах КР. Еще раз хотел бы отметить, что речь шла о миротворческом контингенте сил ОДКБ, но дальнейшего продолжения этот вопрос не получил», – сказал он тогда.

30 сентября исполнилось два года со дня официального начала военной операции российских войск на территории Сирии.