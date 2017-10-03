Расследование стрельбы в Лас-Вегасе проходит на фоне противоречивых сообщений ИГ

Жертвами стрельбы в Лас-Вегасе (американский штат Невада) в ночь на сегодня, 2 октября, стали 58 человек, в больницы госпитализированы 515 человек.

​Объявлено имя стрелявшего – Стивен Пэддок, ему 64 года. По последним данным, он покончил с собой еще до прибытия полиции. Мотивы поступка пока неизвестны. Сообщается, что полиция нашла женщину, которая находилась в одной комнате со стрелком. Также обнаружен его автомобиль.

Стрельба произошла на музыкальном фестивале Route 91 Harvest. Пэддок вёл огонь с 32-го этажа отеля Mandalay Bay. По последним сообщениям, у него с собой было не менее 10 винтовок.

Сообщается, что ответственность за произошедшее взяло на себя «Исламское государство». «Амак» – информагентство экстремистской организации – без предоставления доказательств сообщает, что стрелявший принял ислам несколько месяцев назад.

Шериф округа Джо Ломбардо сказал в прессе, что Пэддок, как предполагается сейчас, не был связан с какой-либо боевой группировкой.

Утверждается, что стрельба в Лас-Вегасе - самое кровавое подобное происшествие в истории Соединенных Штатов. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с событиями в Лас-Вегасе.