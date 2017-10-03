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В мире

Выстрел в толпу: все о самых кровавых расстрелах в США

В ночь на понедельник 2 октября в американском городе Лас-Вегас 64-летний Стивен Пэддок расстрелял толпу на кантри-концерте. Погибли не менее 50, ранены более 200 человек. Это самый массовый расстрел в истории США, который превзошел по количеству жертв недавнюю бойню в Орландо

Настоящее Время рассказывает историю крупнейших актов массового расстрела в Соединенных Штатах по количеству погибших
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Пэддок стрелял по слушателям кантри-концерта из окна своей комнаты на 32-м этаже отеля по соседству. Полиция, которая ворвалась в его комнату и застрелила убийцу, нашла в его комнате целый арсенал оружия. Но почему именно Пэддок начал стрелять, пока не известно.
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Пэддок стрелял по слушателям кантри-концерта из окна своей комнаты на 32-м этаже отеля по соседству. Полиция, которая ворвалась в его комнату и застрелила убийцу, нашла в его комнате целый арсенал оружия. Но почему именно Пэддок начал стрелять, пока не известно.

Предыдущим самым крупным по количеству погибших был теракт 13 июня 2016 года в гей-клубе в Орландо. 29-летний житель Флориды Омар Мартин открыл огонь по посетителям: погибли 49 человек, 53 были ранены.
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Предыдущим самым крупным по количеству погибших был теракт 13 июня 2016 года в гей-клубе в Орландо. 29-летний житель Флориды Омар Мартин открыл огонь по посетителям: погибли 49 человек, 53 были ранены.

Третьим крупнейшим инцидентом по количеству жертв стал расстрел 32 студентов в Политехническом университете штата Вирджиния утром 17 апреля 2007 года. Еще 25 человек были ранены. Тогда нападавший, 23-летний студент университета Чо Сын Хи, открыл огонь дважды: в здании самого университета и в студенческом общежитии. После этого Сын Хи совешил самоубийство.
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Третьим крупнейшим инцидентом по количеству жертв стал расстрел 32 студентов в Политехническом университете штата Вирджиния утром 17 апреля 2007 года. Еще 25 человек были ранены. Тогда нападавший, 23-летний студент университета Чо Сын Хи, открыл огонь дважды: в здании самого университета и в студенческом общежитии. После этого Сын Хи совешил самоубийство.

Поистине леденящим душу событием стало массовое убийство в начальной школе &quot;Сэнди Хук&quot;. Утром 14 декабря 2012 года 20-летний Адам Ленза отнял жизни 20 шести- и семилетних детей, шестерых взрослых и свою. Один человек получил ранения, но выжил. В честь жертв стрельбы преподаватель искусств установил во дворе школы 27 ангелов.
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Поистине леденящим душу событием стало массовое убийство в начальной школе "Сэнди Хук". Утром 14 декабря 2012 года 20-летний Адам Ленза отнял жизни 20 шести- и семилетних детей, шестерых взрослых и свою. Один человек получил ранения, но выжил.

В честь жертв стрельбы преподаватель искусств установил во дворе школы 27 ангелов.

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