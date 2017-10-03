Выстрел в толпу: все о самых кровавых расстрелах в США

В ночь на понедельник 2 октября в американском городе Лас-Вегас 64-летний Стивен Пэддок расстрелял толпу на кантри-концерте. Погибли не менее 50, ранены более 200 человек. Это самый массовый расстрел в истории США, который превзошел по количеству жертв недавнюю бойню в Орландо