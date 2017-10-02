Власти Узбекистана помогают исключенным из «черного списка» вернуться в мирную жизнь

Власти Узбекистана оказывают помощь по возвращению в мирную жизнь гражданам, покинувшим ряды радикалов и экстремистов. Об этом в минувшую пятницу, на встрече в Ташкенте с патриархом Московским и всея Руси Кириллом заявил председатель Комитета по делам религий Узбекистана Артумбек Юсупов.

Как сообщает новостное агентство РИА Новости, на встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом председатель Комитета по делам религий при Кабинете министров Узбекистана Артумбек Юсупов заявил о том, что более 16 тысяч узбекских граждан, числившиеся в рядах религиозно-экстремистских течений, вернулись к нормальной жизни.

«По инициативе руководителя нашей страны в нынешнем году приоритетным направлением по предотвращению религиозного экстремизма определено предупреждение лиц, ошибочно вовлеченных в религиозно-экстремистскую деятельность, оказание им доверия, всесторонней помощи по возвращению в мирную жизнь, а также формирование в обществе гуманистического отношения к данной категории лиц», – заявил сказал Юсупов на встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Ташкенте.

Ранее «Озодлик» сообщал о том, что летом этого года по поручению президента Шавката Мирзияева имамы и представители местных властей проводили беседы с верующими, чьи имена были внесены в так называемый «черный список» МВД республики. В результате более 16 тысяч человек были сняты с учета правоохранительных органов.

– Президент сказал, что эти люди тоже должны жить свободно, – говорил нашему радио имам одной из ташкентских мечетей.

Как приводит новостное агентство РИА Новости, на встерче с патриархом Московским и всея Руси Кириллом председатель Комитета по делам религий при Кабинете министров Узбекистана Артумбек Юсупов заявил о том, что «экстремизм под прикрытием исламской религии в международном масштабе превращается в реальную политическую военную силу». По его словам, для противостояния экстремизму в республике ежегодно принимается программа, включающая, в том числе, борьбу с деятельностью экстремистских организаций в сети интернет и воспитание молодежи в духе религиозной толерантности, а также профилактику миссионерской деятельности.



Как приводит РИА Новости, ссылаясь на официальные данные, правоохранительные органы Узбекистана в первом полугодии 2016 года задержали 549 человек, которые являются сторонниками религиозно-экстремистских и террористических организаций. Согласно данным, обнародованным в августе в парламенте страны, всего за первое полугодие было выявлено 334 преступления экстремистского и террористического характера, у задержанных были изъяты около 7 тысяч экземпляров экстремистской литературы и антиправительственных листовок.