В результате стрельбы в Лас-Вегасе два человека погибли, десятки ранены
При стрельбе возле казино в Лас-Вегасе погибли два человека. Сообщается о 24 раненых. Стрельба произошла на фестивале кантри-музыки Route 91 Harvest. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей госпиталя Лас-Вегаса, принимающего пострадавших.
Часть бульвара Лас-Вегас в районе казино Mandalay Bay и гостиницы перекрыта полицией.
Полиция разыскивает открывших стрельбу.
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