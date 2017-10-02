В результате стрельбы в Лас-Вегасе два человека погибли, десятки ранены

При стрельбе возле казино в Лас-Вегасе погибли два человека. Сообщается о 24 раненых. Стрельба произошла на фестивале кантри-музыки Route 91 Harvest. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей госпиталя Лас-Вегаса, принимающего пострадавших.

Часть бульвара Лас-Вегас в районе казино Mandalay Bay и гостиницы перекрыта полицией.

Полиция разыскивает открывших стрельбу.