Новый посол США Джон Хантсман прибыл в Россию

Новый посол Соединенных Штатов в России Джон Хантсман в понедельник, 2 октября, прибыл в Москву.

Пресс-секретарь американского посольства в Москве Мария Олсон написала в Twitter'е: «Добро пожаловать в Россию, посол и госпожа Хантсман».

В минувший четверг Сенат США утвердил кандидатуру бывшего губернатора Юты, республиканца Джона Хантсмана на должность посла в России.

Ранее выступая на слушаниях в Сенате, Хантсман назвал политику Москвы одним из главных внешнеполитических вызовов для США. По его словам, Россия продолжает угрожать безопасности и стабильности в Европе, нарушая суверенитет соседних государств. Хантсман также заявил, что Москва «​несомненно вмешивалась»​ в президентские выборы в США в 2016 году, и подчеркнул, что готов поднять этот вопрос перед российскими властями. Кремль вмешательство отрицает.

Хантсман был послом США в Сингапуре и Китае. В 2012 году он боролся за выдвижение в президенты от Республиканской партии, но проиграл на праймериз Митту Ромни. Семья Хантсмана владеет крупным химическим предприятием, имеющим коммерческие интересы в России, которую он посещал в качестве бизнесмена.