В Таджикистане будут перепроверять непригодных к военной службе призывников

В Таджикистане начался очередной призыв на армейскую службу, однако многие молодые люди призывного возраста предпочитают уклониться от службы. Ежегодно десятки потенциальных призывников признаются «непригодными» и не служат в рядах Вооруженных сил.

Руководство военного комиссариата Согдийского военного гарнизона на собрании подняло вопрос призыва молодежи на военную службу. Рустам Рахматзода, заместитель председателя Согдийской области, сказал Радио Озоди (Таджикской редакции Радио Свобода), что в прошлом году в области было зарегистрировано около 400 непригодных к службе по состоянию здоровья молодых людей.

По его словам, часто «непригодность» оформляется врачами или местным военкоматами. Так, только в Худжанде количество больных призывников в 5 раз превышает число здоровых людей призывного возраста. Поэтому Рахматзода призвал военных врачей перепроверять данные о состоянии здоровья призывников.

Сухроб Салимзода, заместитель военного прокурора Согдийской области, сказал, что больше всего нездоровых призывников зарегистрировано в Худжанде. По его словам, повторная проверка часто выявляет, что «непригодный» к службе парень оказывается абсолютно здоров.

В то же время власти с обеспокоенностью обращают внимание на случаи, когда в армию призываются действительно больные юноши. Так, в ходе прошедшего весеннего призыва по области было призвано на службу свыше 50 молодых людей, которые после повторного обследования были признаны больными и отправлены домой.