Атамбаев: Любые попытки дестабилизировать ситуацию в период выборов будут жестко пресечены

«Любые попытки дестабилизировать ситуацию в период президентских выборов будут жестко пресечены», – заявил президент КР Алмазбек Атамбаев 2 октября на заседании Совета безопасности страны.

Как сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства, на заседании обсуждалась «реализация комплекса мер по подготовке к проведению президентских выборов с акцентом на первостепенных вопросах обеспечения национальной безопасности в свете задержания депутата Жогорку Кенеша по подозрению в попытке организации массовых беспорядков и насильственного захвата власти».

«​В условиях предстоящих выборов президента для нас чрезвычайно важны мир и согласие в стране. Мы не должны допустить никаких провокаций в важнейший для страны период и обеспечить мир и безопасность граждан. В случае выявления попыток организовать беспорядки необходимо гарантировать неотвратимость наказания по всей строгости закона»​, – приводит слова Атамбаева его пресс-служба.

Напомним, 30 сентября Госкомитет национальной безопасности КР задержал депутата Жогорку Кенеша от фракции «Кыргызстан» Канатбека Исаева и отдельных членов организованных преступных группировок в рамках уголовного дела по подозрению в подготовке насильственного захвата власти.