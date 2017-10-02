Facebook передает конгрессу информацию о связываемых с Россией объявлениях

Социальная сеть Facebook заявила, что передаст конгрессу США копии около трех тысяч рекламных публикаций, которые, по утверждениям этой социальной сети, были приобретены лицами в России до начала и во время прошлогодней президентской гонки в США. Крупнейшая в мире социальная сеть вчера заявила, что конгрессу сегодня, в частности, будет передана информация и сопутствующие данные, касающиеся направленности каждого объявления и его стоимости.

Глава Facebook Марк Цукерберг в прошлом месяце заявил, что намерен передать информацию следователям конгресса, проводящим проверку по предполагаемому российскому вмешательству в выборы в США, не уточнив, однако, подробности. В опубликованном 1 октября заявлении Facebook говорится, что данные материалы будут предоставлены в разведывательные комитеты обеих палат конгресса США, а также в юридический комитет сената.

Facebook ранее предоставил информацию о связанных с Россией рекламных объявлениях спецпрокурору США Роберту Мюллеру, который также расследует предполагаемое вмешательство в выборы, сообщили американские новостные агентства со ссылкой на осведомленные источники. Социальная сеть в прошлом месяце заявила, что нашла тысячи связанных с Facebook рекламных материалов, связанных с учетными записями, которые, предположительно, действовали из России и проталкивали в ходе кампании вопросы, вызывающие разногласия.

Американские разведслужбы ранее обвинили Россию во вмешательстве в президентские выборы в США и в предпочтении кандидата от республиканцев Дональда Трампа его сопернику демократу Хиллари Клинтон. Москва эти утверждения отвергла.