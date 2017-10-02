Human Rights Watch: Иран вербует афганских детей на войну в Сирии

Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что Корпус стражей исламской революции Ирана рекрутирует детей афганских мигрантов, живущих в Иране, для отправки на сражения в Сирии. Базирующаяся в Нью-Йорке организация в заявлении, распространенном 1 октября, утверждает, что афганские дети в возрасте 14 лет сражались в рядах вооруженного подразделения «Фатимиюн», состоящего исключительно из афганцев и поддерживаемого Ираном, которое выступает на стороне правительственных сил Сирии.

«Иран должен немедленно прекратить вербовку детей и вернуть всех афганских детей, которых он отправил на войну в Сирии», – говорит директор Human Rights Watch по Ближнему Востоку Сара Леа Уитсон.

Human Rights Watch сообщает, что фотографии надгробий с иранских кладбищ позволили выявить восемь афганских детей, которые по-видимому, сражались в Сирии и погибли там. Согласно информации Human Rights Watch, иранские СМИ сообщали о некоторых из таких случаев и писали по крайней мере о шести случаях гибели афганских детей в Сирии.

Правозащитная организация предполагает, что «случаи вербовки Ираном детей для сражений в Сирии, скорее всего, более распространены», поскольку на некоторых надгробиях возраст похороненных был указан неверно. «Вместо того, чтобы охотиться за уязвимыми детьми мигрантов и беженцев, иранские власти должны защищать всех детей и привлечь к ответственности виновных за вербовку афганских детей», – говорит Уитсон.