Депутат кыргызского парламента задержан на 48 часов по подозрению в попытке захвата власти

Канатбек Исаев, против которого возбуждено уголовное дело по статьям «приготовление к преступлению», «массовые беспорядки» и «насильственный захват власти или насильственное удержание власти», задержан на 48 часов. Об этом «Азаттыку» (Кыргызской редакции Радио Свобода) сообщили в ГКНБ КР, который и арестовал ранее депутата Жогорку Кенеша.

По закону, в течение 48 часов будет принято решение о мере пресечения задержанному. На данный момент Канатбек Исаев водворен в ИВС ГКНБ КР. 30 сентября стало известно, что Госкомитет национальной безопасности КР задержал Канатбека Исаева и отдельных членов организованных преступных группировок в рамках уголовного дела, возбужденного Генпрокуратурой КР.

«Из материалов уголовного дела следует, что Канатбек Исаев, являясь активным сторонником кандидата на должность президента Омурбека Бабанова в сговоре с представителями организованных преступных группировок с целью организации массовых беспорядков и последующего насильственного захвата власти осуществляли подбор, подкуп и подготовку молодых людей, в том числе членов ОПГ, для использования их в противоправных акциях во время и после выборов президента КР, под предлогом фальсификации итогов голосования», – говорится в сообщении ГКНБ.

А 1 октября Омурбек Бабанов на пресс-конференции в Бишкеке высказался по задержанию коллеги, сказав, что если бы Канат Исаев не поддерживал его, то «таких проблем у него не было бы».