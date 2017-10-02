Карлес Пучдемон: «Каталония завоевала право стать независимым государством»

Карлес Пучдемон, президент Женералитета Каталонии и член Каталонской европейской демократической партии, заявил вечером в воскреенье, что «Каталония завоевала право стать независимым государством». Об этом сообщило агентство Associated Press. Результаты голосования ожидаются в ближайшие дни.

​В Каталонии службы экстренного реагирования заявили, что ранения и травмы в столкновениях с полицией получили 760 человек. По сведениям из других источников, пострадавших более четырехсот. Испанская полиция применила силу, дубинки, резиновые пули, чтобы не допустить проведения референдума о независимости Каталонии от Испании. На некоторых участках для голосования стражи порядка конфисковали бюллетени, документы и урны.

Ранее правительство Испании обещало не допустить голосования. Постановлением Конституционного суда Испании референдум был объявлен незаконным.

Голосование завершилось в 20 часов местного времени, но представитель правительства Каталонии заявил, что все находившиеся к этому времени в очереди к участкам, будут допущены к урнам.

По данным главы МВД Испании, 12 полицейских пострадали в стычках с каталонцами, три человека были задержаны. Министр уточнил, что 92 участка для голосования удалось закрыть. Ранее сообщалось, что из более чем двух тысяч участков, полиция опечатала более трехсот. В преддверии референдума в Каталонию были направлены значительные силы «гражданской гвардии» – полувоенных формирований – для недопущения голосования.