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Новости

«ИГ» захватило город в Сирии в глубоком тылу правительственных войск

Боевик запрещенной в ряде стран террористической группировки «Исламское государство».

В Сирии террористическая группировка «Исламское государство» взяла под контроль город Аль-Карьятайн. Об этом сообщает Сирийский центр наблюдения за правами человека. Сообщения подтверждают в твиттере местные журналисты.

Город находится в глубоком тылу правительственных войск, к юго-западу от Пальмиры.

По ряду сообщений, в городе действовала так называемая «спящая ячейка» исламистов. Захват города совпал с крупным наступлением, которое джихадисты предприняли на юге от города Дейр-эз-Зор на позиции сирийских войск.

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