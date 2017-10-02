На кыргызско-узбекской границе открывается КПП «Маданият»

В Ноокенском районе Джалал-Абадской области Кыргызстана планируется открытие КПП «Маданият» на кыргызско-узбекской границе.

Как передает местный корреспондент «Азаттыка» (Кыргызской редакции Радио Свобода), по 300 человек с обеих сторон КПП ждут открытия границы. Предполагается, что в торжественной церемонии открытия примут участие представители местных властей Кыргызстана и Узбекистана.

Данный контрольно-пропускной пункт был открыт для перехода границы в 2004 года, но в 2016-м узбекская сторона в одностороннем порядке закрыла его.

Напомним, в сентябре 2017 года была упрощена процедура пересечения границы между двумя странами на двух КПП – «Баймак-автодорожный» в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области и «Достук» в Кара-Сууйском районе Ошской области Кыргызстана.